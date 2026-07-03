Oxford Economics proyecta que Colombia crecería al 3,0% en 2026, por encima del promedio de las principales economías de América Latina.

Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 3 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 645,61 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.52%, es menor que la volatilidad anual de 15.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas tres sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real mostró tendencia bajista: hubo más descensos que alzas, con una sesión sin cambios; tras un breve impulso inicial, el tramo final encadenó tres retrocesos y cerró con tono negativo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este viernes, 3 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 64561.29565234097 pesos colombianos; 200 y 500 reales costarán 129122.59130468194 y 322806.47826170485 pesos colombianos, respectivamente.