Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 3 de julio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.849,33 pesos colombianos.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja: en la última semana -2.09% y en el último año -17.01%.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana ha sido del 40.93%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 18.38%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó alzas y bajas en igual medida, sin días de estabilidad, por lo que el balance final fue prácticamente nulo.

La cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 3 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 3849.3301 pesos colombianos, deberán pagar 384933.01 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 769866.02 pesos colombianos y 500 euros costará 1924665.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: