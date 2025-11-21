Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 707,46 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.16%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.90%.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 10.98%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.04%. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones.

Además, en los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos momentos de estabilidad y un par de incrementos, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período. Esto sugiere un contexto económico que podría estar afectando negativamente la moneda.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: