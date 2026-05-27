Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 27 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 728,87 pesos colombianos.

La cotización del Real ha mostrado una fuerte caída: la variación fue de -52.03% en la última semana y de -79.48% en el último año, señalando una marcada tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 15.13%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.19%.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En diez días, el Real alternó movimientos con dos jornadas estables a mitad de período; tras un bache intermedio, cerró con un repunte que dejó el balance casi plano.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 72887.31915739269 pesos colombianos; 200 reales costarán 145774.63831478538 pesos colombianos y 500 reales costarán 364436.59578696345 pesos colombianos.