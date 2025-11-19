Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del costo de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 19 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 699,15 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.39%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -1.30%.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.22%, es menor que la volatilidad anual del 11.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos y una estabilidad ocasional. Esta fluctuación sugiere un comportamiento volátil en el mercado, donde las caídas superaron a los incrementos, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: