Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con reales para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del precio de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 740,94 pesos colombianos. En el mercado del Real, la cotización mostró una tendencia al alza, con un avance de 255.17% en la última semana y una variación de 9.56% en el último año. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 11.02%, es menor que la volatilidad anual del 14.79%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en la última sesión. Además, En los últimos 10 días, el Real arrancó con estabilidad, alternó caídas y subidas, registró dos avances seguidos, una pausa, un nuevo avance y cerró con un retroceso; el saldo es levemente alcista pese a la volatilidad. Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este lunes, 4 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 reales en Colombia, considerando un valor por unidad de 740.9387038867262 pesos colombianos, es de 74093.87 pesos; 200 reales cuestan 148187.74 pesos y 500 reales cuestan 370469.35 pesos.