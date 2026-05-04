Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 4 de mayo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.306,52 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro subió 4.62%, pero en el último año acumuló una variación de -7.03%, lo que sugiere un repunte reciente frente a una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 24.96%, superando su volatilidad anual del 17.11%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con ligero sesgo alcista: hubo más avances que retrocesos, una pausa en la penúltima jornada y cierre al alza. La cotización del Euro muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un aumento en la confianza del mercado en la moneda europea. Este lunes, 4 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 430652.00 pesos colombianos; 200 euros cuestan 861304.00 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2153260.00 pesos colombianos. Las personas que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: