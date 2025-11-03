Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 717,37 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.77%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 0.71% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento anual.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.76%, es menor que la volatilidad anual del 10.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan cierta inestabilidad. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica que el valor ha enfrentado desafíos, manteniéndose estable en ocasiones, pero sin lograr un crecimiento sostenido.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: