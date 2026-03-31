El dólar oficial hoy martes 31 de marzo cotiza a $ 1370 para la compra y $ 1420 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Así, la divisa se sitúa en el mismo valor que en el que arrancó el mes (cerró febrero a $ 1420) tras haber llegado a perder $ 30 durante la semana pasada. No obstante, se ofrece $ 60 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa a $ 1367,3 para la compra y $ 1417,2 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1653,70. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde abril de 2025; cuando se abandonó el cepo, durante marzo los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de enero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1846 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy martes 31 de marzo se ofrece a $ 1405 para la compra y $ 1425 para la venta. Sin embargo, desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 105 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal queda en 0,35%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el lunes la entidad adquirió u$s 208 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 4176 millones en 46 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 43.381 millones. El dólar oficial hoy martes 31 de marzo opera a $ 1420 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: Restan sólo dos ruedas para cerrar marzo, el primer trimestre, y el balance del verano financiero arroja una baja significativa de las tasas de interés en pesos, el dólar dejó de ser noticia, y el BCRA que lleva comprados u$s 4000 millones. Pero el clima económico difiere del financiero: para ver mejores números en el consumo privado la resurrección del crédito es la clave. En pesos y en dólares. Leé la nota completa en este enlace.