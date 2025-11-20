Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este jueves, 20 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 695,79 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.87%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -2.22%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 4.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real bajó frente al peso colombiano en las últimas 5 sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en la mayoría de los días. Solo en un par de ocasiones se observó una estabilidad, mientras que los aumentos fueron mínimos. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda en el corto plazo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: