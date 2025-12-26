La cotización deldólar este viernes, 26 de diciembre de 2025 llegó a 3685.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -1,87%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -3.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -14.39%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue rápidamente contrarrestado por una serie de descensos. Esta dinámica sugiere una posible corrección en el mercado, donde la estabilidad fue efímera y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.20%, superando la volatilidad anual del 10.04%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras ocho días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en decisiones económicas y de inversión.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 368.547 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 737.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.842.735 pesos colombianos.