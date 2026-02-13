Este viernes, 13 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3660.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,25%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.10%, mientras que en el último año su variación ha sido de -10.82%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, hubo un periodo de estabilidad que sugiere un posible equilibrio temporal en la cotización. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.28%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366048 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732096 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1830240 pesos.