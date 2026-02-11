Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización deldólar llegó a 3654.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,38%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.19%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.39%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja en varias ocasiones, intercalada con algunos aumentos y un breve periodo de estabilidad. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.77%, superando la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 365.447 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 730.894 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.827.235 pesos colombianos.