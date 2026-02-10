La cotización deldólar este martes, 10 de febrero de 2026 llegó a 3666.92 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de 0,26%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.07%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido a la baja. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 14.86%, superando la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.691,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733.383,98 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.833.459,95 pesos colombianos.