La cotización deldólar este lunes, 9 de febrero de 2026 llegó a 3666.97 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,28%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.61%, mientras que en el último año su variación ha sido de -9.88%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles más bajos. La estabilidad se ha presentado en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.22%, superando la volatilidad anual del 14.31%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366.697 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 733.394 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.833.485 pesos.