Este lunes, 13 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 3585.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,41%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.82%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.04%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos, aunque también ha experimentado algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido en niveles relativamente estables en varias ocasiones, lo que sugiere una cierta resistencia en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 10.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.20%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 358.547 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 717.094 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.795.235 pesos.