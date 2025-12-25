En esta noticia
Este jueves, 25 de diciembre de 2025, la cotización deldólar llegó a 3726 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,79%.
En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.22%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.45%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.
Las variaciones que presentó el dólar la última semana
Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja, con un aumento inicial que fue rápidamente contrarrestado por una serie de descensos. Esta dinámica sugiere una posible corrección en el mercado, donde la estabilidad fue efímera y la presión a la baja predominó en la mayoría del período analizado.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.82%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.94%.
La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva tras ocho días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en decisiones económicas y de inversión.
¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?
Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 372,600 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 745,200 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,860,000 pesos.