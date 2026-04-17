Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las fluctuaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este viernes, 17 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.252,01 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.45%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.61%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 16.20%, es menor que la volatilidad anual del 16.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general indica una pérdida de valor en comparación con el inicio del período analizado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este viernes, 17 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 425.200,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 850.401,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.125.999,90 pesos colombianos. Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: