Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este miércoles, 25 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.701,62 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.08%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.78%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.27%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un aumento notable en varios momentos, aunque también se ha mantenido estable en algunas ocasiones. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos pueden estar influyendo en la percepción del valor de la moneda. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental tener en cuenta que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta. Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo una identificación válida y verifica la tasa de cambio que te ofrecen. Siempre guarda el comprobante de la transacción como respaldo.