Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este martes, 24 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.685,89 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.30%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia a la baja inicialmente, seguida de un aumento constante, aunque con algunas fluctuaciones. A pesar de las variaciones, se observó un periodo de estabilidad que podría indicar un ajuste en el mercado. En general, la dinámica sugiere un comportamiento volátil pero con una tendencia hacia un incremento en su valor. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental valorar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para comprar dólares en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica que la entidad esté registrada y consulta las tasas de cambio antes de realizar la transacción para asegurarte de obtener una buena oferta. Al vender dólares, asegúrate de hacerlo en lugares confiables y evita transacciones informales. Lleva contigo una identificación válida y verifica la tasa de cambio que te ofrecen. Siempre guarda el comprobante de la transacción como respaldo.