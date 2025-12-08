Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.837,61 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 1.80%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.96%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a lo largo del tiempo.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.25%, superando la volatilidad anual del 10.22%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un par de aumentos intercalados y una estabilidad en algunos momentos. Esta fluctuación sugiere un mercado volátil, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 8 de diciembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 383,761.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 767,522.02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,918,805.05 pesos.