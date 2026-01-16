Este viernes, 16 de enero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.280,62 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.01%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.70%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Euro en el mercado.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.05%, es mayor que la volatilidad anual del 15.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron ligeros aumentos y estabilidad en algunos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado inestable, donde los factores económicos y políticos podrían estar influyendo en la percepción del valor de la moneda.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 16 de enero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 428.062,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 856.124,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.140.310,05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que necesiten adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial evaluar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de cambio y evita realizar transacciones en la calle o con personas desconocidas para minimizar riesgos. Siempre guarda el comprobante de la transacción.