Este martes, 10 de febrero de 2026, la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.375,67 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 3.50%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.21% en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.66%, es mayor que la volatilidad anual del 16.41%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro ha subido frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días que sugiere una posible estabilización. Esta fluctuación podría indicar una respuesta a factores económicos recientes que han influido en la confianza del mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en la confianza de los inversores. Este martes, 10 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 4375669.90 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 8751339.80 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 21878349.50 pesos colombianos. Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: