Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este lunes, 23 de marzo de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.273,34 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.90%, mientras que en el último año su variación ha sido de -8.25%. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 15.12%, es menor que la volatilidad anual del 16.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas, aunque también se han registrado algunos aumentos y momentos de estabilidad. Esta fluctuación sugiere una volatilidad en el mercado que podría estar influenciada por factores económicos y políticos. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. Este lunes, 23 de marzo de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427.333,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 854.667,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.136.669,90 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: