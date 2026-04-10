Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas eligen conservar sus fondos con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 10 de abril de 2026, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.270,87 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.13, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.39%. Esta evolución refleja la fluctuación del Euro en el mercado, afectada por diversos factores económicos y políticos. La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 17.54%, es mayor que la volatilidad anual del 16.98%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Euro ha subido frente al peso colombiano en las últimas 3 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con fluctuaciones que indicaron algunos aumentos y una estabilidad en ciertos momentos. Esta variabilidad sugiere un mercado en ajuste, donde los inversores están evaluando factores económicos que podrían influir en el valor de la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. Este viernes, 10 de abril de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 427.087,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 854.174,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.135.435,05 pesos colombianos. Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a aplicar comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria. _ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender. _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral. Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de contar con la documentación necesaria, como tu cédula de ciudadanía, para realizar la transacción sin inconvenientes.