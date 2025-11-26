Debido a la desvalorización de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las modificaciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.414,38 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 3.56%, mientras que en el último año su variación ha sido del 1.16%. Estos movimientos reflejan la dinámica del mercado y las condiciones económicas actuales.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 31.54%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 15.55%.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. Sin embargo, hacia el final del período, se observó un repunte que sugiere cierta estabilidad en el valor de la moneda. Esta fluctuación podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza en el Euro.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 441.437,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 882.875,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.206.189,95 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más fiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: