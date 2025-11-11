Debido a la devaluación de la divisa local, varios individuos optan por proteger sus fondos con euros para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de cambio y las alteraciones que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este martes, 11 de noviembre de 2025, la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 4.335,11 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -4.61%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 6.32%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 11 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 433.510,99 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 867.021,98 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1.083.776,45 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Para comprar euros en Colombia de forma segura, es recomendable acudir a entidades financieras autorizadas, como bancos o casas de cambio reconocidas. Verifica las tasas de cambio y asegúrate de que la transacción se realice en un lugar seguro, preferiblemente durante el horario laboral.

Si deseas vender euros, busca también casas de cambio o bancos que ofrezcan este servicio. Compara las tasas de compra y asegúrate de llevar contigo una identificación válida. Realiza la transacción en un ambiente seguro y evita hacer tratos en la calle o con personas desconocidas.