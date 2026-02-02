Este lunes, 2 de febrero de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.364,55 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 4.43%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -3.93%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 28.29%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.31%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Euro bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esto sugiere un periodo de incertidumbre en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436.454,98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872.909,96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.182.274,90 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para obtener el tipo de cambio más favorable y evitar pérdidas económicas, considera los siguientes aspectos: