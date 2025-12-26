En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 26 de diciembre de 2025 llegó a 4340.1 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del-1,88% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una caída del -3.17%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.04% en su variación. Estos cambios reflejan la volatilidad del mercado y las condiciones económicas actuales.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente al alza, con varios incrementos significativos. Sin embargo, también se registraron algunas caídas, lo que sugiere una volatilidad en el mercado. A pesar de estas fluctuaciones, hubo un periodo de estabilidad que podría indicar un posible equilibrio en la cotización.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -1.88% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.010,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.020,02 pesos y para 500 euros, se necesitarán 1.085.050,05 pesos.