La cotización deleuro este viernes, 13 de febrero de 2026 llegó a 4346.95 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,63%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.53%, mientras que en el último año su variación ha sido de -11.22%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia fluctuante, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una inestabilidad en su valor. A pesar de algunos repuntes, la tendencia general sugiere que el Euro ha enfrentado desafíos en su cotización, reflejando un mercado volátil. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.63% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.695,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.390,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.173.475,10 pesos colombianos.