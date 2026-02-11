Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4343.62 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,72%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 2.11%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.04% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios días de fluctuaciones que indican un leve aumento en algunos momentos, pero sin lograr mantener una estabilidad significativa. Esta dinámica sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre en la economía que afecta la confianza en la moneda. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 0.72% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.362,01 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 868.724,02 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.171.810,05 pesos colombianos.