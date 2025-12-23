En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 23 de diciembre de 2025 cerró a 4427.29 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del-0,97% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.31%, mientras que en el último año ha mostrado un aumento del 3.42% en su valor. Esta evolución refleja una tendencia a la baja reciente, a pesar del crecimiento positivo a largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un notable aumento en varios días, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de estas fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos momentos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un impulso positivo en general.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.97% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 442.729 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 885.458 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2.211.145 pesos colombianos.