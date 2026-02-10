Este martes, 10 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4362.5 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,88%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un aumento del 3.19%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -9.49% en su valor. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en los últimos días que sugiere una posible estabilización. Esta fluctuación podría indicar una respuesta a factores económicos recientes que han influido en la confianza del mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en la confianza de los inversores. La moneda subió un 0.88% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 436,250 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 872,500 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,181,250 pesos colombianos.