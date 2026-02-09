Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización deleuro llegó a 4370.52 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,08%. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio de 1.25%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.08% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un mercado volátil y una posible incertidumbre económica. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.08% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 437,052 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 874,104 pesos y para 500 euros, se necesitarán 2,185,260 pesos colombianos.