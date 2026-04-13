La cotización deleuro este lunes, 13 de abril de 2026 llegó a 4218.28 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del-0,8% en relación al costo del día anterior. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 1.58%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 10.51% en su cotización. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente a la baja, con varios días de estabilidad intercalados. A pesar de algunos aumentos, la tendencia general sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con los días anteriores. La moneda bajó un -0.80% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 421,827.98 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 843,655.96 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2,109,139.90 pesos colombianos.