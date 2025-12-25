En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este jueves, 25 de diciembre de 2025 llegó a 4393.18 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del-0,68% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -1.71%, mientras que en el último año ha mostrado un crecimiento del 2.87% en su valor. Esta evolución refleja la volatilidad a corto plazo frente a una tendencia más estable a largo plazo.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo en varios momentos, aunque también experimentó algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en ciertos días, lo que sugiere un comportamiento variable pero con un predominio de incrementos en su valor.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. La moneda bajó un -0.68% en relación al precio del día anterior.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 439318.02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 878636.04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 1098170.10 pesos colombianos.