La cotización deleuro este jueves, 12 de febrero de 2026 llegó a 4349.72 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una oscillación del1,05% en relación al costo del día anterior. La cotización del Euro ha experimentado una evolución notable en la última semana, con un cambio del 2.46%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.16%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indican un ligero aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad ha sido escasa. Esta situación sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan su valor en el mercado. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría influir en las decisiones de inversión y comercio. La moneda subió un 1.05% en relación al precio del día anterior. Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deberán pagar 434.972,02 pesos colombianos. Para adquirir 200 euros, el costo será de 869.944,04 pesos colombianos y para 500 euros, se necesitarán 2.174.860,10 pesos colombianos.