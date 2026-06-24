Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con euros para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 24 de junio de 2026 , la cotización del euro en los principales bancos de Colombia es de 3.882,75 pesos colombianos.

La cotización del Euro mostró un leve repunte semanal de 1,20%, pero acumula una caída interanual de 16,42%, lo que sugiere una tendencia negativa a largo plazo pese a la mejora reciente.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana, con un 31.35%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 17.84%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

Indícame la señal y generaré una frase breve que indique si el Euro subió o bajó frente al peso colombiano en las últimas dos sesiones.

En los últimos 10 días, el Euro mostró sesgo bajista: alza inicial, cinco caídas consecutivas, altibajos posteriores y dos avances finales, con balance negativo pese al repunte.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto indica un posible fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este miércoles, 24 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 388275 pesos colombianos; comprar 200 euros cuesta 776550 pesos y 500 euros cuestan 1941375 pesos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones extra por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Compra euros en bancos o en profesionales de compra y venta de divisas autorizados por la DIAN; compara su tasa con la TRM de la Superfinanciera y confirma comisiones. Evita cambistas informales, opera en sucursal o app oficial y exige factura/soporte.

Para vender euros, verifica la autenticidad de los billetes (tocar-mirar-girar) y acude solo a entidades autorizadas con tu documento. Prefiere transferencias, limita el efectivo y guarda los comprobantes para respaldar el origen de fondos.