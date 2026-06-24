Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 24 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 658,77 pesos colombianos.

La cotización del Real mostró un retroceso: en la última semana la variación fue -1.47% y en el último año -7.28%, consolidando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 6.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas dos sesiones la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real tuvo un repunte inicial, luego una racha de caídas, dos jornadas estables a mitad de periodo, un breve alivio al alza y volvió a retroceder al final, con saldo general negativo.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: