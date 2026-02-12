Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este jueves, 12 de febrero de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.664,52 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 7.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.30%. La cotización del Dólar subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que indican un aumento en algunos momentos, pero en general, se ha mantenido en niveles relativamente estables. Esta dinámica sugiere una cierta volatilidad en el mercado, aunque la tendencia predominante ha sido hacia la disminución. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y habituales son las entidades bancarias, aunque es crucial contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este jueves, 12 de febrero de 2026, las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 366,452 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 732,904 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,832,260 pesos colombianos.