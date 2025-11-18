Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus fondos con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 18 de noviembre de 2025, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 705,48 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -0.12%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -0.74%.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 7.60%, es menor que la volatilidad anual del 10.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real subió frente al peso colombiano en las últimas sesiones.

Además, durante los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia mayormente a la baja, con algunas fluctuaciones que indicaron aumentos temporales y periodos de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se observaron intentos de recuperación.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este martes, 18 de noviembre de 2025, las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 70,547.50 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 141,095.00 pesos y 500 reales tendrá un costo de 352,737.50 pesos.