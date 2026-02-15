El Banco Agrario de Colombia es una de las entidades autorizadas para el pago del subsidio de Renta Ciudadana, otorgado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). A través de esta institución, los beneficiarios pueden recibir su giro de manera segura y eficiente. ¿Cuál es el link para consultar si te corresponde? Para verificar si tiene un giro disponible de Renta Ciudadana, puede hacerlo a través del enlace oficial del Banco Agrario de Colombia: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx También puede consultar su subsidio a través de los siguientes medios: El primer ciclo de pagos de Renta Ciudadana en 2026 comenzó el 20 de febrero, beneficiando a más de 700.000 hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Los montos entregados oscilan entre $220.000 y $500.000 por ciclo, según la clasificación del hogar en el Sisbén IV y la línea de intervención asignada. Los hogares priorizados con niños menores de 6 años o personas con discapacidad que requieren cuidado reciben hasta $500.000. El segundo ciclo está programado para el 30 de abril de 2026, y el tercer ciclo para el 24 de junio de 2026. Para retirar el dinero, los beneficiarios pueden acudir a puntos autorizados del Banco Agrario, SuperGiros, Efecty, Reval, Punto de Pago, ePago y otros corresponsales bancarios, o recibirlo mediante abono directo a cuentas de ahorro o billeteras digitales como BICO. Para consultar si su hogar es beneficiario de Renta Ciudadana con cédula, siga estos pasos: Acceda al sitio web oficial: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.coHaga clic en “Consulta aquí si eres beneficiario”.Complete el formulario con sus datos personales: tipo de documento (como cédula), número de documento y fecha de nacimiento.Envíe el formulario y verifique si su hogar está inscrito en el programa Renta Ciudadana no tiene proceso de inscripción tradicional. La selección de beneficiarios se realiza automáticamente por Prosperidad Social mediante el cruce de información del Sisbén IV y el Registro Social de Hogares. Sin embargo, para ser considerado como beneficiario potencial, debe cumplir estos requisitos: Montos: Entre $220.000 y $500.000 por ciclo, según la composición familiar y la línea de intervención asignada. Para recibir el pago de Renta Ciudadana en 2026, existen diferentes modalidades según el tipo de hogar: Importante: Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la información del canal de pago, fecha y punto de cobro asignado. Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original para reclamar el subsidio.