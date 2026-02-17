La Devolución del IVA es un programa del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) dirigido a hogares vulnerables en Colombia que compensa parte del impacto del impuesto al valor agregado (IVA). La entrega de los recursos se realiza principalmente a través del Banco Agrario de Colombia y sus corresponsales autorizados. Este programa busca mitigar el impacto del impuesto IVA en los hogares más vulnerables a través de transferencias monetarias no condicionadas. El objetivo es generar mayor equidad en el sistema de impuestos sobre las ventas y apoyar a las familias en su proceso hacia la superación de la pobreza. Los pagos de la Devolución del IVA están programados para iniciar en 2026. El primer ciclo confirmado para este año comenzó el 20 de febrero de 2026, con giros bimestrales que se extenderán a lo largo del primer semestre, según el cronograma oficial del Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Para los ciclos pendientes de 2025, Prosperidad Social informó que cerca de dos millones de hogares recibirían recursos destinados a la Devolución del IVA, con un presupuesto superior a 400.000 millones de pesos. Los departamentos con mayor número de beneficiarios incluyen Bolívar, Córdoba, Nariño, Cauca, Magdalena, Valle del Cauca, Antioquia y Cesar. Esta información corresponde a los ciclos 5 y 6 que se extendieron en 2025. El programa de Devolución del IVA está enfocado en hogares en situación de pobreza extrema o moderada, identificados principalmente por los grupos A01-A05 y B01-B04 del Sisbén IV. Para los ciclos de 2026, los pagos comenzaron el 20 de febrero y se realizan primero a beneficiarios bancarizados, mientras que quienes no están bancarizados reciben el giro posteriormente a través de corresponsales autorizados. Para verificar si eres beneficiario de la Devolución del IVA, ingresa al sitio oficial del DPS en https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co y consulta con tu tipo y número de documento e información personal. Ahí podrás saber si tu hogar está incluido en los ciclos de pago programados para 2026.