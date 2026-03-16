Este pueblo, situado en el departamento de Boyacá, se distingue por sus calles empedradas, casas blancas y una de las plazas más extensas de América Latina. La experiencia que ofrece combina historia, serenidad y belleza natural. Su arquitectura meticulosamente conservada y su atmósfera tranquila lo convierten en un destino ideal para quienes buscan desconectarse y disfrutar de una escapada cultural. A pesar de que Barichara ha sido históricamente considerado el pueblo más hermoso del país, numerosos turistas coinciden en que Villa de Leyva supera sus expectativas. La amplia variedad de planes turísticos, los festivales que se celebran a lo largo del año y su proximidad a Bogotá la hacen una opción más accesible y, para algunos, aún más atractiva. Situada en el departamento de Boyacá, Villa de Leyva se ha establecido como uno de los destinos turísticos más cautivadores de Colombia. Fundada en 1572, esta localidad preserva su arquitectura colonial en estado puro, con calles empedradas, fachadas de color blanco y una atmósfera que transporta al visitante a épocas pasadas. En este sentido, la proximidad de Bogotá facilita el acceso y permite disfrutar de una escapada de fin de semana sin complicaciones. Aunque Barichara es frecuentemente mencionado como el pueblo más bonito de Colombia, un número creciente de turistas sostiene que Villa de Leyva supera sus expectativas. La amplitud de su Plaza Mayor, una de las más grandes de América Latina, su oferta cultural y gastronómica, así como la variedad de actividades al aire libre, hacen que muchos visitantes se enamoren de este destino. Villa de Leyva presenta una variedad de actividades que satisfacen diversos intereses, tales como el Museo Paleontológico, el Convento del Santo Ecce Homo, el desierto de la Candelaria y los célebres Pozos Azules. Asimismo, es un lugar propicio para realizar caminatas ecológicas, visitar viñedos y disfrutar de recorridos en bicicleta. A lo largo del año, el pueblo organiza múltiples festivales, entre los que destacan el Festival del Viento y las Cometas, así como el Festival de Luces en diciembre, los cuales atraen a miles de visitantes. El acceso a Villa de Leyva desde la capital colombiana es bastante accesible. El recorrido en automóvil tiene una duración aproximada de tres horas, además de que existen alternativas de transporte público desde la Terminal de Transporte de Bogotá. Esta facilidad de llegada, junto con la diversidad de opciones de hospedaje y gastronomía, hace que el pueblo sea una opción ideal para escapadas románticas o viajes breves.