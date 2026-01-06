Sorpresa entre los arqueólogos tras hallar una entrada oculta en una de las pirámides de Giza en Egipto. (Imagen: archivo)

Las pirámides de Giza siguen ocultando secretos después de más de 4500 años. Un equipo internacional de científicos detectó indicios de un acceso no documentado en la Pirámide de Micerino, la más pequeña de las tres estructuras monumentales de la meseta egipcia. El hallazgo podría cambiar lo que se sabe sobre la arquitectura y planificación del Antiguo Egipto.

Los especialistas de la Universidad de El Cairo y la Universidad Técnica de Múnich localizaron dos cavidades llenas de aire detrás de una sección de granito pulido en la cara este del monumento. Este revestimiento llamó la atención por décadas debido a su acabado liso, similar al de la única entrada oficial ubicada en el sector norte.

Cavidades ocultas confirman antigua hipótesis en Giza

El descubrimiento se logró mediante técnicas no invasivas como georradar, ultrasonidos y tomografía de resistividad eléctrica. Los datos se combinaron con un método llamado fusión de imágenes para obtener resultados precisos sin dañar la estructura. Las dos anomalías detectadas se encuentran a diferentes profundidades y presentan dimensiones que sugieren un diseño intencional.

La primera cavidad, denominada A1, está a 1,35 metros de profundidad y mide aproximadamente 1,5 metros de ancho por 1 metro de alto. La segunda, llamada A2, se ubica a 1,13 metros bajo la superficie y alcanza unos 0,9 metros por 0,7 metros. Ambas aparecen alineadas verticalmente, lo que refuerza la idea de que fueron creadas con un propósito específico durante la construcción de la pirámide de Menkaura.

La Pirámide de Menkaura oculta cavidades detectadas con tecnología no invasiva. Wikimedia Commons

¿Qué tecnología permitió encontrar estas cavidades?

El proyecto ScanPyramids utilizó equipos de alta tecnología para explorar el interior de las pirámides sin perforar ni comprometer su integridad. El georradar emite ondas electromagnéticas que rebotan al encontrar vacíos o cambios en la densidad del material. Los ultrasonidos complementan estos datos al medir la velocidad del sonido a través de diferentes estructuras.

La tomografía de resistividad eléctrica fue clave para detectar variaciones en la conductividad del granito. Cuando el equipo encontró zonas donde la corriente fluía de manera diferente, confirmó la presencia de espacios huecos. Christian Grosse, catedrático de Ensayos No Destructivos en la TUM, explicó que esta metodología permite extraer conclusiones muy precisas sobre el interior de la pirámide. El mismo enfoque validó un corredor oculto en la Pirámide de Keops en 2023.

Antecedente: la hipótesis del investigador Stijn van den Hoven

En 2019, el historiador Stijn van den Hoven planteó por primera vez que Micerino pudo incluir una entrada secundaria en la cara este. Su teoría se basó en el patrón de pulido del granito y en analogías con otras pirámides del Imperio Antiguo. En ese momento, las técnicas de exploración no invasivas no proporcionaban datos suficientes para avanzar la idea.

El hallazgo actual le da peso científico a esa hipótesis. El acabado extraordinariamente liso del revestimiento solo se había encontrado hasta ahora en la entrada norte confirmada. La investigación fue supervisada por el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y los resultados completos se publicaron en 2025 en la revista NDT&E International. Los especialistas aclararon que cualquier intervención futura deberá garantizar la preservación del monumento mediante técnicas no invasivas.