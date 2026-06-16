Las recientes excavaciones dejaron al descubierto una estructura monumental que sorprende por su tamaño y estado de conservación (Fuente: Generador de Imágenes Microsoft Bing).

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La historia de Alejandro Magno volvió a captar la atención del mundo luego de que las autoridades griegas revelaran nuevos avances en la restauración y excavación de la tumba de Kasta, un gigantesco complejo funerario ubicado en Anfípolis, al norte de Grecia.

Los trabajos permitieron exponer por primera vez la totalidad del recinto arqueológico, considerado por expertos como uno de los monumentos macedonios más impresionantes jamás encontrados y que podría estar vinculado al círculo más cercano del legendario conquistador.

El hallazgo reavivó el debate entre arqueólogos e historiadores sobre quién descansa realmente en el interior de esta estructura construida durante el siglo IV antes de Cristo, una época marcada por la expansión del Imperio Macedonio bajo el liderazgo de Alejandro Magno.

¿Qué encontraron los arqueólogos en la tumba de Kasta?

Las labores de restauración permitieron revelar la magnitud completa del complejo funerario. El recinto posee cerca de 500 metros de circunferencia y rodea un enorme túmulo que ocupa más de ocho hectáreas, una dimensión poco común para las construcciones funerarias de la época.

Además, las imágenes difundidas por las autoridades muestran corredores revestidos en mármol, refinados elementos arquitectónicos y esculturas de gran detalle, características que sugieren que el monumento fue destinado a una personalidad de enorme relevancia dentro del Reino de Macedonia.

Los expertos también lograron retirar antiguas estructuras de soporte instaladas durante intervenciones previas, permitiendo una visión completa del interior del monumento.

Arqueólogos recuperan entre las ruinas la tumba de Alejandro Magno: “Monumento macedonio único y magnífico”. Wikimedia Commons / Gaspar de Crayer

¿La tumba pertenece realmente a Alejandro Magno?

Hasta el momento no existe evidencia definitiva que permita afirmar que la tumba corresponde al propio Alejandro Magno. Sin embargo, numerosos investigadores sostienen que podría estar relacionada con integrantes de su entorno más cercano.

Entre las hipótesis más discutidas aparecen figuras como su madre Olimpia, su esposa Roxana, alguno de sus generales o incluso personajes de alto rango vinculados directamente a la corte macedonia.

Precisamente, la ciudad de Anfípolis mantuvo una estrecha relación con varios protagonistas de la historia del imperio, incluyendo generales que acompañaron a Alejandro durante sus campañas militares.

¿Qué relación tiene Anfípolis con Alejandro Magno?

Anfípolis fue una de las ciudades más relevantes del antiguo Reino de Macedonia. Diversos personajes cercanos a Alejandro Magno vivieron o tuvieron vínculos directos con esta localidad.

Tras la muerte del conquistador, la ciudad desempeñó un papel clave en las disputas por el control del imperio. Allí estuvieron retenidos Roxana y Alejandro IV, hijo del emperador macedonio, durante los conflictos que surgieron entre los sucesores del líder militar.

Estos antecedentes históricos explican por qué cada nuevo descubrimiento en Anfípolis genera una enorme expectativa dentro de la comunidad científica internacional.

¿Quién fue Alejandro Magno y por qué sigue fascinando al mundo?

Alejandro Magno nació en el año 356 a. C. y pasó a la historia por construir uno de los imperios más extensos jamás conocidos. Durante su corta vida logró conquistar territorios que se extendían por Europa, Asia y África, derrotando al poderoso Imperio Persa y transformando para siempre el mapa político del mundo antiguo.

Su muerte, ocurrida cuando tenía apenas 32 años, continúa rodeada de misterio. A pesar de los siglos transcurridos, su figura sigue despertando interés debido a sus conquistas militares, su influencia cultural y las incógnitas que aún existen sobre el destino final de sus restos.