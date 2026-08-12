Poner papel aluminio en las ventanas: por qué puede refrescar la casa y cuál es el error que hay que evitar

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Cuando las temperaturas aumentan, mantener los ambientes frescos puede convertirse en un desafío, especialmente en viviendas que no cuentan con aire acondicionado. Entre las alternativas caseras que suelen utilizarse aparece una particularmente sencilla, cubrir las ventanas con papel aluminio para reducir el ingreso del calor.

El método aprovecha la capacidad reflectante del aluminio para devolver parte de la radiación solar antes de que caliente el interior de la vivienda. Sin embargo, los especialistas advierten que el lugar donde se coloca el material resulta determinante para que cumpla esa función.

Instalarlo de manera incorrecta no solo puede disminuir su efectividad, sino que también podría provocar una acumulación de calor entre el aluminio y el vidrio.

¿Por qué el papel aluminio puede ayudar a refrescar la casa?

El arquitecto francés Vicent Parasie define este recurso como una solución de emergencia, económica y útil para afrontar temporalmente episodios de temperaturas elevadas, aunque no reemplaza los sistemas específicamente diseñados para proteger una vivienda del calor.

Por su parte, Lourdes Treviño, del estudio Freehand Arquitectura, compara este método con utilizar un sombrero para protegerse del sol, cuanto mejor sea la barrera que impide que la radiación llegue directamente a una superficie, menor será el calentamiento.

La clave está en colocar el aluminio del lado exterior de la ventana. De esta manera, su superficie reflectante puede devolver gran parte de la radiación solar antes de que alcance y caliente el vidrio.

El principio es similar al de otras protecciones exteriores, como toldos, o contraventanas, que buscan bloquear el sol antes de que atraviese las ventanas.

El error que hay que evitar al colocar papel aluminio en las ventanas

Uno de los errores más frecuentes consiste en pegar el papel aluminio en la cara interior del vidrio. Aunque puede parecer la alternativa más sencilla, los especialistas advierten que no funciona de la misma manera.

Poner papel aluminio en las ventanas: por qué puede refrescar la casa y cuál es el error que hay que evitar Shutterstock

Cuando el aluminio se encuentra dentro de la vivienda, los rayos solares primero atraviesan el cristal y recién después llegan hasta la superficie reflectante. Como consecuencia, parte del calor puede quedar acumulado entre ambos materiales.

Además, una diferencia importante de temperatura entre distintas zonas del cristal puede generar tensiones térmicas. Esto supone un riesgo especialmente en ventanas con doble acristalamiento o vidrios que ya presentan algún daño.

Por esta razón, si se utiliza este recurso como medida temporal, la recomendación es evitar pegarlo directamente sobre la cara interna del vidrio.

¿El papel aluminio evita todo el calor que ingresa a una vivienda?

El aluminio tiene otra limitación, actúa principalmente frente a la radiación solar que llega directamente a la ventana, pero no evita todas las formas mediante las cuales aumenta la temperatura dentro de una casa.

El calor también puede ingresar a través de paredes y techos con poco aislamiento. A esto se suma la falta de circulación de aire, que puede provocar que las temperaturas permanezcan elevadas incluso después de que el sol deje de impactar directamente sobre las ventanas.

Por eso, el uso de aluminio puede funcionar como una medida puntual, pero no reemplaza una estrategia adecuada de aislamiento y ventilación.

¿Qué alternativas existen para mantener la casa fresca?

Los arquitectos consideran más eficaces las soluciones destinadas a bloquear la radiación solar antes de que alcance el vidrio. Entre ellas aparecen los toldos, persianas exteriores, contraventanas y sistemas de lamas que pueden regularse según la posición del sol.

Para una solución permanente, también pueden utilizarse ventanas con doble acristalamiento y control solar, además de mejorar el aislamiento de paredes y techos.

Otra medida sencilla consiste en ventilar durante la noche o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura exterior suele ser más baja, y mantener las ventanas protegidas durante las horas de mayor radiación.

El papel aluminio, además, no está diseñado para permanecer de manera permanente en exteriores, donde queda expuesto al viento, la lluvia y el sol. Por eso, puede servir como recurso temporal durante jornadas de calor intenso, pero no sustituye una protección solar exterior diseñada específicamente para las ventanas.