Pintar de blanco la parte baja del tronco es una práctica utilizada para proteger a los árboles de la radiación solar y el calor.

Pintar de blanco la parte baja del tronco de los árboles es una práctica que puede verse en jardines, calles y espacios rurales. Aunque muchas veces se relaciona con la idea de ahuyentar hormigas y otros insectos, el objetivo principal del blanqueado es otro: proteger la corteza de los daños provocados por la exposición directa al sol.

El color blanco ayuda a reflejar parte de la radiación solar y disminuye el calentamiento de la corteza. Esto puede ser especialmente importante en árboles jóvenes, que tienen una corteza más fina, o en ejemplares adultos que quedaron expuestos al sol después de una poda importante o de la pérdida de follaje.

Además, una corteza dañada por el sol puede agrietarse y quedar más vulnerable frente a determinados insectos que perforan la madera y a otros problemas. Por eso, el blanqueado puede formar parte de las medidas preventivas para mantener el tronco protegido.

¿Por qué se pintan de blanco los troncos de los árboles?

El principal motivo es reducir el impacto del calor y la radiación solar sobre la corteza. Al reflejar la luz, la superficie blanca evita que el tronco alcance temperaturas tan elevadas y puede ayudar a prevenir lesiones conocidas como quemaduras solares o sunburn. Este problema aparece con mayor frecuencia en árboles jóvenes y en sectores de la corteza que quedaron repentinamente expuestos al sol.

La protección también puede tener un efecto indirecto sobre algunas plagas. Una corteza quemada, agrietada o debilitada puede resultar más susceptible al ataque de insectos perforadores de la madera. Por eso, algunas recomendaciones agrícolas utilizan el blanqueado como una medida preventiva, aunque no se trata de un insecticida ni de una solución para cualquier tipo de plaga.

Qué beneficios tiene, qué relación guarda con las plagas y hasta qué altura conviene hacerlo. Representación creada con IA por El Cronista Colombia

¿Pintar de blanco los árboles sirve para ahuyentar hormigas y plagas?

La idea de que pintar el tronco de blanco sirve principalmente para eliminar o ahuyentar hormigas está muy extendida, pero no es el objetivo principal respaldado por las recomendaciones técnicas. El blanqueado se utiliza fundamentalmente para reducir el calentamiento de la corteza y prevenir daños por el sol. En determinados cultivos puede contribuir a disminuir algunos problemas relacionados con insectos perforadores, pero no reemplaza un tratamiento específico contra una plaga.

Por eso, si un árbol presenta hormigas, agujeros, galerías, pérdida de corteza o insectos visibles, lo recomendable es identificar primero qué está provocando el problema. Pintar el tronco de blanco puede proteger una corteza vulnerable, pero no significa que vaya a solucionar por sí solo una infestación ya instalada.

¿Hasta qué altura se debe pintar el tronco de un árbol?

No existe una regla universal que indique que hay que pintar exactamente la mitad del tronco. La zona a cubrir depende de qué parte del árbol queda expuesta al sol y de las características del ejemplar. Las recomendaciones técnicas suelen concentrarse en el tronco de árboles jóvenes y en las zonas que quedaron descubiertas después de una poda o de una pérdida importante de hojas.

En algunas recomendaciones para árboles jóvenes se indica cubrir el tronco desde cerca del nivel del suelo hasta aproximadamente 60 centímetros de altura, aunque la medida puede variar según la especie y las condiciones. Para hacerlo, una recomendación de UC IPM es utilizar pintura látex blanca para interiores, a base de agua, diluida en partes iguales con agua; no se aconseja utilizar pintura exterior sin diluir, ya que puede resultar perjudicial para los árboles jóvenes.