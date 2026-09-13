El proyecto busca mejorar el acceso al agua en una región marcada por las sequías (Fuente: ChatGPT).

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Una gigantesca obra de infraestructura hídrica avanza en el estado de Ceará , en el nordeste de Brasil. Se trata del Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC), un sistema de 145,3 kilómetros de extensión que llevará agua desde la represa de Jati hasta las nacientes del río Cariús, en el municipio de Nova Olinda.

El proyecto fue diseñado para ampliar la distribución del agua procedente del Proyecto de Integración del Río São Francisco y reforzar la seguridad hídrica de una de las zonas que históricamente ha enfrentado períodos de escasez .

La magnitud de la obra explica por qué el proyecto se convirtió en una de las principales apuestas de Brasil para mejorar el abastecimiento y acompañar el desarrollo de distintas actividades económicas en el territorio.

¿Qué es el Cinturón de las Aguas de Ceará y para qué sirve?

El Cinturón de las Aguas de Ceará es una infraestructura destinada a transportar y distribuir agua por diferentes zonas del estado. Su primer tramo tiene 145,3 kilómetros y conecta la barragem de Jati, en el municipio del mismo nombre, con el río Cariús, en Nova Olinda.

A diferencia de un río natural, el sistema está compuesto por distintas estructuras construidas para conducir el recurso hídrico. El recorrido incluye canales a cielo abierto, túneles y sifones, que permiten atravesar diferentes características del terreno.

El Trecho 1 fue diseñado para funcionar por gravedad y cuenta con una capacidad máxima de conducción de hasta 30 metros cúbicos de agua por segundo, de acuerdo con la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará.

Construyen un río artificial de 145 km por donde pasará uno de los canales más largos de América latina: llevará agua a las zonas más secas y cálidas y será el orgullo del país.

¿De dónde saldrá el agua que recorrerá este río artificial?

El agua será captada en la represa de Jati, que forma parte del Eje Norte del Proyecto de Integración del Río São Francisco. Desde allí, el sistema permitirá transportar el recurso hacia otras áreas del estado de Ceará.

Esta conexión es clave porque el Cinturón de las Aguas no funciona como una obra aislada. Su objetivo es integrarse al sistema hídrico que ya existe en la región y distribuir de manera más eficiente las aguas provenientes del río São Francisco.

De esta manera, el proyecto busca reducir la vulnerabilidad de municipios que dependen de un régimen de lluvias irregular y que pueden enfrentar dificultades de abastecimiento durante los períodos de sequía.

¿Cuántas personas se beneficiarán con el Cinturón de las Aguas?

El impacto del proyecto alcanza a una amplia zona del estado. La obra tiene influencia directa sobre 24 municipios , donde viven alrededor de 561.000 personas, según información divulgada por el Gobierno de Ceará a finales de 2025.

El abastecimiento humano aparece como la prioridad, pero el agua también podrá atender otras necesidades fundamentales para la economía regional, entre ellas la industria, el turismo, la producción agropecuaria y la agricultura irrigada.

Además, el sistema tiene importancia para el abastecimiento de la Región Metropolitana de Fortaleza, debido a su conexión con otras infraestructuras hídricas del estado. El Gobierno de Ceará señala que esta integración puede alcanzar a más de 5 millones de habitantes.

¿Qué obras forman este enorme río artificial de 145 kilómetros?

El recorrido no está compuesto únicamente por un canal. Para transportar el agua a través del territorio se construyó una combinación de diferentes estructuras hidráulicas.

Entre las principales se encuentran:

Canales a cielo abierto, destinados a conducir el agua por distintos sectores del recorrido.

Sifones, utilizados para superar obstáculos y desniveles del terreno.

Túneles, necesarios para atravesar determinados sectores del trazado.

Estructuras de captación y conducción, que conectan el sistema con la represa de Jati y las demás fuentes hídricas.

El Trecho 1 está dividido en diferentes lotes que atraviesan municipios como Jati, Porteiras, Brejo Santo, Abaiara, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato y Nova Olinda.

¿Qué regiones de Brasil recibirán el agua de esta megaobra?

Uno de los principales objetivos es reforzar el abastecimiento del Cariri, una región estratégica del estado de Ceará y especialmente vulnerable a los períodos de escasez.

La infraestructura también permitirá mejorar la conexión entre diferentes cuencas hidrográficas y aprovechar de una manera más eficiente las aguas que llegan al estado a través de la transposición del río São Francisco.

El sistema ya cuenta con sectores que fueron habilitados y que permiten avanzar en la distribución del recurso. En marzo de 2026, por ejemplo, fueron liberados otros 15 kilómetros del Cinturón de las Aguas para recibir agua procedente del Proyecto de Integración del Río São Francisco.

¿Cuándo terminará el Cinturón de las Aguas de Ceará?

El proyecto alcanzó el 91 % de ejecución física a finales de 2025 y, en marzo de 2026, el Gobierno de Ceará informó que el avance había llegado al 92 %, con la previsión de completar la obra durante 2026.

Los lotes 1, 2 y 5 ya habían sido concluidos, mientras que los trabajos restantes correspondían principalmente a los tramos que permiten llevar el agua hacia el Cariri y completar la conexión hasta el río Cariús.