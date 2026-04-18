Un análisis realizado mediante inteligencia artificial (IA) ha suscitado inquietudes en diversos sectores a nivel global. Según el modelo, que ha sido replicado en múltiples medios internacionales, un apagón eléctrico global podría ocurrir en una fecha determinada, lo que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad de los sistemas energéticos y las repercusiones que esto podría acarrear para la economía y la vida diaria. De acuerdo con el estudio de la IA, los sistemas eléctricos contemporáneos estarían en riesgo ante una serie de amenazas combinadas -naturales, tecnológicas y humanas- que podrían resultar en un colapso temporal a nivel mundial. La inquietud radica en cómo reaccionarían los gobiernos y las redes eléctricas ante una crisis de tal magnitud. De acuerdo con la simulación, el apagón global se prevé para el 27 de abril de 2027, momento en el cual, según el modelo predictivo, se produciría una interrupción simultánea en diversas regiones del mundo. Aunque esta predicción no proviene de una fuente científica oficial, ha suscitado el interés de millones de usuarios en redes sociales y en comunidades especializadas en tecnología y energía. El modelo indica que los países con infraestructura eléctrica más antigua o vulnerable serían los primeros en experimentar los efectos. Asimismo, sugiere que las repercusiones podrían ampliarse en cuestión de horas si no se logra aislar de manera efectiva la falla inicial. Los escenarios delineados por la inteligencia artificial incluyen diversos factores que podrían ocasionar un apagón eléctrico masivo a nivel global: Aunque estas amenazas son de naturaleza teórica, reflejan riesgos que diversos gobiernos están considerando en sus planes de contingencia. Los especialistas en energía y ciberseguridad han descartado la posibilidad de un apagón mundial total, dado que los sistemas eléctricos contemporáneos están dotados de mecanismos automáticos que permiten aislar fallas y prevenir su propagación. No obstante, advierten sobre la existencia de riesgos regionales que podrían ocasionar cortes masivos, tal como ha sucedido en América Latina, Europa y Estados Unidos. Un ejemplo significativo es el apagón de 1992 en Colombia, que continúa siendo objeto de estudio, ya que ilustra cómo las sequías y la dependencia de una única fuente energética pueden poner en peligro la estabilidad del sistema. En el ámbito colombiano, se enfatiza la urgencia de invertir en energías renovables, así como de optimizar la ciberseguridad del sector eléctrico y robustecer la infraestructura de generación y distribución. Esta estrategia permitiría disminuir la dependencia de fuentes convencionales y asegurar la continuidad del servicio frente a emergencias globales. El Ministerio de Minas y Energía ha reafirmado que el país dispone de protocolos de respaldo y monitoreo, aunque también reconoce la necesidad de avanzar en proyectos de transición energética y digitalización del sistema.